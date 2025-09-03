Mevlid Kandili mesajları 2025: Dualı, ayetli, hadisli kandil mesajları...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimine göre, 3 Eylül 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek olan Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümünü anma vesilesidir.

Bu gece, Kur’an-ı Kerim okumak, nafile namaz kılmak, salavat getirmek, tövbe ve istiğfar etmek gibi ibadetlerle geçirilir.

Mevlid Kandili'nde sevdiklerine anlamlı ve içten mesajlar göndermek isteyenler için dualı, hadisli ve ayetli mesajları derledik.

Mevlid Kandili vesilesiyle birlik beraberliklerini pekiştirerek güzel dileklerde bulunmak isteyenler bu anlamlı mesajları gönderiyor.

İşte bu anlamlı günde paylaşabileceğiniz en güzel kandil mesajları…

2025 MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

"Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif edişinin yıl dönümü mübarek ve hayırlara vesile olsun.

Mevlid Kandili, insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. Muhammedin (sav) doğumunun kutlandığı, hayatı Onun ahlakıyla güzelleştirecek bir tazelenme mevsimidir. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

Allah (CC), siz büyüğümüzün ömrünü hayırlı, gönlünü zengin eylesin. Bizleri, yarın cennette komşu olan muhterem kullarından kılsın. Hayırlı kandiller…

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili hanelerimizde rahmet, sofralarımızda berekete vesile olsun. Bu mübarek vakitlerde birbirimize dua etmeyi unutmayalım. Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım sen vermeyi seven Celal ve İkram sahibisin. Bize helalinden ver. Hayırlı kandiller...

Mevlid Kandili'nin aydınlığı yüreğinizi dolsun, dualarınız kabul olsun. Bu mübarek gece herkese huzur ve mutluluk getirsin.

Allah'ın rahmeti ve sevgisi Mevlid Kandili'nde üzerimize olsun. Dualarımızın kabul olduğu bir gece dilerim.

Bu mübarek gece, gönlünüzden geçen tüm dileklerin gerçekleştiği bir gece olsun. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

Hz. Muhammed'in doğduğu bu mübarek gecede, dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.

Rahmetin ve mağfiretin bol olduğu bu gecede, dualarınızın hiç eksik olmamasını dilerim. Mevlid Kandili mübarek olsun!

Mevlid Kandili, sevginin ve merhametin gecesidir. Bu gece dualarımızın Allah katında kabul gördüğüne inanarak geçirin.

Allah'ın sevgili peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu bu özel gecede, dualarımızın kabul olması dileğiyle Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

“Rahmet ve bereketin tüm insanlığa hediye edildiği bu mübarek gecede dualarımızın kabul olması temennisiyle, Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!”