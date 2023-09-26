MEVLİD KANDİLİ NAMAZI 2023: Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Mevlid Kandili vesilesiyle nafile namaz kılacak olanlar, kandil namazı detaylarını araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazı kaç rekattır? Hangi dualar okunur? İşte adım adım kılınışı...

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İslam alemi, bir kutsal geceye daha kavuştu.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) doğum yıldönümü olan Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi, bugün Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.

Müslüman alemi bu gece bolca ibadet edip, salavat-ı şerif getirecek.

Bu anlamlı gecede nafile namazlar, kaza namazları eda edilecek.

Hz. Muhammed S.A.V'ın amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Mevlid Kandili'nde kılınan namazlar arasında bulunuyor.

Peki Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte adım adım Mevlid Kandili namazı ve kılınışı...

Mevlid Kandili namazı

Mevlid Kandili özelinde kılınacak bir namaz yoktur; Müslümanlar içinden geldiği gibi ibadet ederler.

Bu gece tavsiye edilecek bir namaz tesbih namazı olabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş;

Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı kılınışı:

“Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.