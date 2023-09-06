Mevlid kandili ne zaman? 2023 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandiline kısa bir zaman kala bu mübarek gün hakkında aramalar hız kazandı. Peki Mevlid kandili ne zaman? İşte detaylar..

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İslam alemi için önemli bir öneme sahip olan Mevlid Kandili'nin 2023 yılında hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

Mevlid Kandili'ne sayılı günler kala bu mübarek gece hakkında internette aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar arama motorlarında konuyla ilgili aramalarına hız verdi. "Mevlid kandili ne zaman" ve "Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor" gibi sorular yanıt arıyor.

Büyük bir merakla araştırılan Mevlid Kandili tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimde yer aldı.

Peki, 2023 Mevlid Kandili ne zaman Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? İşte Mevlid Kandili hakkında merak edilenler..

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Mevlid Kandili ne zaman?

2023 Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül 2023 Salı gününe denk geliyor. Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının on ikinci günü kutlanmaktadır. Bu gece bol bol ibadet yapılarak dualar edilmeli ve namazlar kılınmalıdır.

Mevlid Kandilinin önemi

Mevlid kelime anlamı olarak doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına geliyor. Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilir.

Mevlid Kandili peygamber efendimizin doğumunu kutladığımız ve her sene idrak edilen kutsal bir gecedir.