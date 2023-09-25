Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? İşte Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın faziletleri Mevlid Kandili bu yıl, 26 Eylül 2023 tarihinde idrak ediliyor. Bu önemli gecede oruç tutmanın faziletleri, müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte sevabı ve faziletleri...

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Mevlid Kandili, İslam aleminin önemli ve kutsal günlerinden biri olarak kabul edilir.

Bu özel günde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumu anılır ve Müslümanlar bu kutsal geceyi ibadetle geçirirler.

Mevlid Kandili, rahmet ve mağfiret kapılarının açık olduğu bir gece olarak kabul edilir.

Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı da dikkatle araştırılan bir konudur.

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak İslam inancına göre büyük bir öneme sahiptir. Bu orucun tutulması, birçok hadis-i şerifte tavsiye edilmiş ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından teşvik edilmiştir.

Peki Mevlid Kandili’nde kaç gün oruç tutulur? Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın faziletleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in vefatından asırlar sonra ortaya çıkan İslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid'atın güzel kısmından sayılmaktadır.

Hadis ve Fıkıh üzerine büyük bir kaynak olarak kabul edilen İbni Hacer, mevlid kandilindeki ibadetin meşrûiyeti hakkında şu hadisi dile getirir: Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

Mevlid Kandili oruç niyeti nasıl getirilir?

Diğer aylarda olduğu gibi, Mevlid Kandili’nde de o ayın ismini söyleyerek niyet etmek makul olandır.

"Niyet ettim Allah'ım Rebiulevvel ayında senin ve Peygamberimiz için yarınki orucumu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im." Kaza orucunu tutanlar ise şöyle söyleyebilir: "Niyet ettim Allah'ım kaza orucumu yarın Mevlit Kandili'nde tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im."