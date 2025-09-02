Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Mevlid orucunun fazileti...

2025 yılının son kandili olan Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

Bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği gece olarak biliniyor.

Müslümanlar, bu özel zaman diliminde hem ibadetlerine ağırlık veriyor hem de dua ve tövbelerle ellerini semaya uzatıyor.

Oruç tutmak da Mevlid Kandili vesilesiyle merak konusu.

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün, sevabı nedir gibi sorular gündemde yer alıyor.

İşte, Mevlid Kandili orucuna dair bilgiler...

MEVLİD KANDİLİ ORUCU

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Diyanet kaynaklarına göre kandil günlerinde oruç tutmak farz ya da vacip değil, ancak nafile ibadet olarak oldukça faziletli kabul ediliyor.

Özellikle Mevlid Kandili gibi mübarek günlerin gündüzünde oruç tutmak, geceyi de namaz, zikir, Kur’an tilaveti ve salavatlarla geçirmek sünnet ve sevap olarak görülüyor.