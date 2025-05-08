Meyve fidanı dikimi ne zaman yapılır? İşte en uygun zaman...

Hüseyin Topuz

Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte meyve fidanı dikimi de gündemdeki yerini aldı.

Bahçesine yeni fidanlar dikmek isteyenler "Meyve fidanı ne zaman dikilir?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Uzmanlara göre doğru zamanda yapılan dikim, fidanların tutma oranını artırıyor ve sağlıklı bir gelişim sağlıyor.

İlkbahar ve sonbahar dönemleri öne çıkıyor

Tarım uzmanları, meyve fidanı dikimi için en uygun zamanın sonbahar ve ilkbahar ayları olduğunu belirtiyor. Özellikle kasım ayından mart ayına kadar olan dönem, fidanların toprakla buluşması için ideal kabul ediliyor. Sonbaharda yapılan dikimler, kış boyunca toprakta köklenme şansı buluyor ve ilkbaharda hızla gelişmeye başlıyor.

Tüplü ve açık kök fidanlarda farklılık var

Dikim zamanı, fidanın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor. Tüplü (saksılı) fidanlar yılın büyük bir bölümünde dikilebilse de açık kök fidanların toprakla buluşması için yaprak dökümünden sonra, yani kışa girerken uygun koşullar bekleniyor. Açık kök fidanlar don riski olmayan günlerde dikilmelidir.

Toprak hazırlığına dikkat

Ziraat mühendisleri, doğru zamanda yapılan dikimin yanı sıra, toprağın iyi hazırlanmasının da büyük önem taşıdığını vurguluyor. Fidan çukuru en az 40-50 cm derinliğinde açılmalı ve organik madde ile desteklenmeli. Ayrıca fidan dikimi sonrası can suyu verilmesi de ihmal edilmemeli.

İklim şartları göz ardı edilmemeli

Fidan dikimi için genel tarihler bulunsa da bölgesel iklim şartları da göz önünde bulundurulmalı. Örneğin, kışı sert geçen bölgelerde ilkbahar dikimi tercih edilirken, ılıman bölgelerde sonbahar dikimi daha verimli olabiliyor.