Mezar açtırmak günah mıdır? Kabri açmanın hükmü Herhangi bir sebepten mezarı açtırmanın İslami açıdan uygunluğu merak ediliyor. Peki, mezar açmak caiz midir? Mezar açtırmanın günahı nedir? Kabir açmanın hükmü...

Merhumların gömülü olduğu yer olan mezar, Müslüman alemi için kutsaldır.

Bazen çeşitli sebeplerle mezarın açılması gündeme gelebiliyor. Otopsi, DNA testi ve benzeri nedenler için mezar açtırmanın dini uygunluğu merak ediliyor.

Bu kapsamda "mezar açmak günah mı", "kabir açtırmak caiz midir" merak ediliyor.

İşte dinimize göre yanıtı...

Mezar açtırmak caiz midir?

Diyanet'in ifadesine göre;

İnsanın dirisi saygın olduğu gibi ölüsü de saygındır. Dolayısıyla ölülere saygı duyulması ve saygısızlık anlamı taşıyan davranışlardan kaçınılması gerekir.

Bu açıdan bakıldığında zaruret bulunmadıkça kabrin açılmaması gerekir.

Ancak bir olayı aydınlatmak için kabrin açılması gerekliyse, caizdir.