Mezarlık ziyaret saatleri: Mezarlığa en geç kaçta gidilir

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Kurban Bayramı gibi mübarek günlerde mezarlık ziyareti yapmak, hem vefat eden yakınlarımızı anmak hem de dua etmek açısından oldukça anlamlıdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Kabirleri ziyaret ediniz; çünkü size ölümü hatırlatır” buyurarak bu ziyaretin önemine dikkat çekmiştir.

Kurban Bayramı yaklaştıkça, sevdiklerimizin mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar mezarlık ziyaret saatlerini araştırıyor.

Mezarlığa saat kaçta gidilir? Mezarlık saat kaçta ziyaret edilir? İkindiden sonra mezarlığa gidilir mi? Mezarlığa akşam gidilir mi? gibi sorular gündemde yer alıyor.

İşte mezarlık ziyareti için İslam'a göre uygun vakitler...

MEZARLIK ZİYARET SAATLERİ

İslam’a göre mezarlık ziyareti için belirlenmiş kesin bir saat olmamakla birlikte, uygun olan zaman dilimleri belirtilmiştir.

En uygun zaman, sabah saatlerinden ikindiye kadar olan gündüz vaktidir.

Özellikle sabah namazından sonra veya kuşluk vakti mezarlık ziyareti için uygun kabul edilir.

Gündüz vakti, hem can güvenliği açısından uygundur hem de mezarlık ortamı daha sakin ve düzenlidir.

GECE VAKİTLERİ

Gece vakti mezarlık ziyareti İslam’da mekruh (uygun görülmeyen) kabul edilmiştir. Sebebi, karanlıkta tedirginlik oluşması ve ibret alma amacının yeterince gerçekleşmemesidir.

Ayrıca gece ziyaretlerinin hurafe ve batıl inançlarla karışma ihtimali olduğu için sakınılması önerilir.

DİNİ GÜNLER

Bayram sabahları, özellikle Kurban ve Ramazan Bayramı’nda mezarlık ziyaretleri yaygındır ve dinen uygundur.

Cuma günü, İslam’da kıymetli bir gün olduğundan, o gün yapılan kabir ziyaretlerinin de fazileti olduğuna inanılır.