Mezarlıkta sakın bunları yapmayın! Sebebini duyunca... Merhum sevdiklerimizin gömülü olduğu mezarlıklar, sıklıkla ziyaret edilir ve başında dua okunur. Mezarlık ziyaretlerinde ise İslam dinine göre uyulması gereken bazı kurallar hasıl olmuştur. İşte mezarlıkta asla yapmamanız gerekenler...

Mezarlıklar daha çok yıl dönümlerinde ve bayramlarda ziyarete uğranılan yerlerdir. Merhum tanıdıkların mezarı temizlenir, dualar okunur...

Ramazan Bayramı'na günler kala, mezarlık ziyaretleri de yoğunlaşacak. Bu kapsamda mezarlıktaki davranışların da dinimizce önemli olduğunu belirtelim.

Özellikle büyüklerimiz "mezarlıktan bir şey alınmaz" diyerek sık sık küçükleri tembihler. Çiçek, meyve veya toprak gibi şeylerin mezarlık dışına çıkartılmaması konusunda uyarılır.

Mezarlıkta yapılmaması gerekenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Peki, mezarlıktan bir şey almak günah mıdır? Mezardan neden bir şey alınmaz? Mezarlıktan ot, toprak, meyve vb. almak caiz midir? İşte yanıtı...

Kabir ziyareti ve adabı

Rasülullah (s.a.v), "Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirleri ziyaret, size ahreti hatırlatır” buyurmuştur (İbn Mâce, Cenâiz – 47). Bu bakımdan mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölünün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması Dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır.

Kabirlerin haftada bir gün, özellikle Cuma veya cumartesi günleri, ayrıca arefe ve bayram günleri ziyaret edilmesi iyidir.

Kabir ziyaretinde bulunan, sevabını ölülere bağışlamak üzere Kur’ân-ı Kerîm okur, onlar ve kendisi için duâda bulunur.

Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin demirlik ve taşlarını öpmek, onlara sarılıp ağlamak, bez bağlamak, mum yakmak kabir ziyaretiyle bağdaşmaz.

Aynı şekilde kabir ziyaretinde kabirler çiğnenmez, üzerine oturulmaz ve yatılmaz. Ayrıca kabirlere karşı namaz kılınmaz ve ölülere adakta bulunulmaz.

Mezarlıktan sakın almayın...

Mezarlıkta bulunan yaş ot ve ağaçları, bakım amaçlı olmadıkça yolmak ve kesmek mekruhtur. Zira buradaki yaş bitkiler kendilerine has bir şekilde Allah’ı zikretmektedirler. Bu zikir sebebiyle orada yatan müminlere, Allah Teâlâ’nın rahmet edip azaplarını hafifletmesi umulur.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), bir kabristanda bulunan iki kabir sahibinin azap içinde olduğunu anlamış, yanında bulunanlardan taze bir hurma dalı isteyerek, ikiye bölmüş ve her birini bir kabrin başına dikmiştir.

“Ey Allah’ın Resûlü, niçin böyle yaptın?” diye sorulunca, “Umulur ki bunlar yaş kaldıkları sürece (azabları) hafifler” (Buhârî, Vudû, 55) buyurmuştur.

Mezarlıkta zayi olacağından endişe edilen kuru ot ve ağaçların kesilip satılmasında bir sakınca yoktur. Bu satıştan elde edilen paranın kamu yararına kullanılması gerekir. Ayrıca mezarlıkta bulunan ağaçların meyveleri de yenilebilir (el-Fetâva’l-Hindiyye I,183; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 155).