Mide ağrılarına son! Bu basit yöntemlerle ağrılara veda edin... Günlük yaşamda çok kez yaşadığımız mide ağrıları birçok farklı sebepten kaynaklanabilir fakat bu durumu hafifletmek için basit yöntemler bulunmaktadır. Bu yazımızda mide ağrılarına ve rahatsızlıklarına nasıl veda edeceğinizi ele aldık…

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Gündelik hayatımızda birçok sebepten mide ağrısı yaşarız.

Bu probleme ise neler faydalı olur diye bir araştırma yaptık. Yapacağınız bu basit yöntemler ile mide ağrılarınızı dindirecek ve vücudunuzu rahatlatacaksınız.

Mide ağrılarına neler iyi geliyormuş gelin bakalım…

Süt ve yoğurt

Vücudunuz süt ve süt ürünlerine karşı tepki vermiyorsa destek alabileceğiniz en iyi gıdalardan biridir diyebiliriz.

Süt ya da yoğurt sindirim sisteminizin en iyi şekilde çalışmasına destek olur. Fakat tekrar edelim vücudunuz süt ve süt ürünlerine karşı hassas ise kullanmaktan kaçınmanız gerekir.

Tarçın

Mide yanması birçok insanın yaşadığı şeylerden biridir. Bun durum ise asit baz dengesinin bozulmasından kaynaklanır.

Tarçın tam da bu konuda en iyi şifa kaynaklarından biridir. Tarçını çayınıza veya bir tabak yoğurdun içine karıştırıp yerseniz mide yanmanızın son bulacağından emin olabilirsiniz.

Muz

Lifli besinler mide ağrılarını dindirme konusunda başarılıdır. En kolay sindirilen muz ise besin lifi açısından fazlasıyla zengindir ve bu özelliği.

Sayesinde de mide enzimlerinin sağlıklı bir şekilde görevlerini yapmasını sağlayarak mide ağrılarına iyi geliyor.

Keten tohumu

Birçok diyet programının vazgeçilmez parçalarından biri olan keten tohumu besin lifi açısından oldukça zengindir.

Besin lifi açısından zengin olması mide ağrılarını hafifletmede etkili bir öneme sahiptir. Salatalarınıza ve yoğurdunuza ekleyerek tüketebilirsiniz.

Armut

Sadece belli mevsimlerde ulaşabildiğimiz armut da mide ağrılarına çok iyi gelen besinlerden bir tanesidir.

Besin lifi açısından oldukça zengin olan armutu mide hiç zorlanmadan sindirir ve mide ağrısını dindirir.

Nane

Nane mutfağımızda kullanım alanı geniş olan bir gıdadır. Birçok rahatsızlığımızda çeşitli tariflerle tükettiğimiz nane mide ağrılarına da iyi gelir.

Mide ağrısı çekerken bir nane çayı veya nane limon yaparak ağrınızla vedalaşabilirsiniz.

Papatya çayı

Sinir ve strese, kaygıya yatıştırıcı anlamda iyi gelen ve bu amaçla sık tüketilen papatya çayı mide ağrılarına da iyi gelir.

Mide ağrıları sinir veya stres durumlarından da tetiklenerek oluşabilir ve bu ağrılardan her gün bir bardak papatya çayı içerek kurtulabilirsiniz.

Maden suyu

Maden suyu mideyi rahatlatmasıyla bilinen içeceklerdendir. Asit baz dengesi bozulunca mide ağrıları yaşanır.

Yaşanan bu ağrıları ise bir bardak maden suyu içerek kesmeniz mümkün.

Editörden not:

Yukarıda bahsettiğimiz gıdalardan, içeceklerden herhangi birine hassasiyetiniz varsa veya var olduğunu bilmiyorsanız lütfen tüketmekten kaçınınınız.

Uzun süreli programınıza dahi edecekseniz de doktorunuza danışmanız sağlığınız açısından önemlidir.

Sağlıkla kalın!