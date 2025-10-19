Mide küçültme ameliyatı caiz mi? Zayıflamak için mide ameliyatı olmak günah mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Obezite, günümüzde yalnızca estetik bir sorun değil, aynı zamanda sağlığı ciddi şekilde etkileyen bir hastalık olarak kabul ediliyor.

Fazla kilo, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve eklem problemleri gibi pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor.

Bu nedenle birçok kişi, hızlı ve etkili bir çözüm olarak mide küçültme ameliyatlarını tercih ediyor.

Ancak bazı kişiler için, bu ameliyatın dini açıdan uygun olup olmadığı da merak konusu oluyor.

Peki; mide ameliyatı caiz midir? Zayıflama ameliyatları günah mı? İşte detaylar...

MİDE AMELİYATI CAİZ MİDİR

Tedavi amacıyla ve tıbbi gereklilikle yapılan mide küçültme ameliyatları, İslam'da genellikle caiz kabul edilir. Ancak, estetik kaygılarla yapılan bu tür müdahaleler, dini açıdan hoş karşılanmaz ve caiz görülmeyebilir.

Fetva Meclisi'ne göre; Eğer uzman doktor “Bu kilon senin için tehlikeli.” diyor, ilaçla sporla başka bir ameliyatsız yöntemle bu kilodan o şahıs kurtulamıyorsa uzman doktor da “Ameliyatla seni ancak bu kilolardan kurtarabiliriz. Bu da senin sağlığın için gerekli.” diyorsa. (Yağların alınması şeklinde veya başka bir ameliyat) Kilolardan kurtulmak için ameliyat caizdir.

Ancak tembellikten, irade zaafiyetinden dolayı sabah sporu yapmaya üşendiği için bunu yapması caiz olmayabilir.