Migros müjdeyi verdi: Hem 1 alana 1 bedava, hem 3 al 2 öde... 25 Haziran son!

Migros, alışveriş tutkunlarını sevindirecek kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.

25 Haziran’a kadar geçerli olacak büyük indirim fırsatlarıyla tüketicilere hem tasarruf hem de avantajlı alışveriş imkanı sunuluyor.

Market raflarında dikkat çeken kampanyalardan biri de "1 alana 1 bedava" ve "3 al 2 öde" uygulamaları.

Migros Money Kart kullanıcılarına yönelik özel fırsatlar ise raflarda yerini aldı.

Kampanya kapsamında öne çıkan ürünlerden biri olan Selpak tuvalet kâğıdı için tam 220 TL indirim uygulanıyor. Bu özel fırsat, stoklarla sınırlı olarak geçerli olacak.

Migros’un hem mağazalarında hem de online alışveriş platformunda geçerli olan bu indirimler 25 Haziran’da bitecek.

İşte indirimli ürünlerin listesi: