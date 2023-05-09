Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Şampiyonlar Ligi yarı final turunun ilk maçları başlıyor. Bu turda İtalya'nın devleri Milan ve Inter karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala detaylar da belli oldu. Peki Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk turu için nefesler tutuldu. Bu turda derbi heyecanı yaşanacak. Milan, Inter'i konuk edecek. İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için iki takımda avantaj için mücadele edecek. Zorlu mücadele için heyecanlı bekleyiş başladı. Milan, Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek final turunda Napoli’yi toplamda 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Inter ise çeyrek finalde Benfica ile karşı karşıya geldi. Toplamda 5-3’lük skorla kazanan Inter, yarı finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde Milano derbisi için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel 11'ler... Milan - Inter maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi yarı finalin ilk ayağında oynanacak olan Milan - Inter maçı 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjær, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Origi, Giroud Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko