Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Milan, Napoli'yi ağırlayacak. İtalya'nın devleri arasında gerçekleşecek olan zorlu mücadelenin detayları belli oldu. Futbolseverler Milan - Napoli maçının detaylarını araştırmaya başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda İtalya'nın devleri karşı karşıya geliyor. Milan, ilk turda Napoli'yi ağırlayacak.

Napoli, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale kaldı. Milan ise 2011/2012 sezonundan bu yana ilk kez çeyrek finalde.

Milan'da sakatlıkları bulunan Pierre Kalulu ve Zlatan Ibrahimovic'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Bu maçta oynayıp oynamayacağı ise maç esnasında belli olacak.

Mücadeleye kısa bir zaman kala detayları araştırılmaya başladı. Peki Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Milan - Napoli maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde gerçekleşecek olan Milan Napoli maçı bugün saat 22:00'de başlayacak.

Milan - Napoli maçı hangi kanalda?

Milan - Napoli karşılaşması EXXEN ve TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.