Milletler Ligi 2.Tur: Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi'nde 2. turu devam ederken, Türkiye ikinci rakibi Polonya ile karşı karşıya gelecek. Voleybol tutkunları, maç detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte saati ve kanalı...

Volleyball Nations League (VNL) olarak bilinen Milletler Ligi'nde ikinci tur heyecanı tam gaz devam ediyor. Filenin Sultanları Hong Kong'da ilk rakibi Hollanda'yı set vermeden yendi. Milliler, turu galip bitirmek istiyor. Sırada ise Polonya, Hırvatistan ve Dominik Cumhuriyeti var. Voleybol tutkunları, ikinci karşılaşma Polonya-Türkiye maçının tarihi, saati ve kanalı gibi detayları merak ediyor. Peki, Polonya- Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte maç detayları... Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Polonya-Türkiye Milletler Ligi (VNL) maçı 15 Haziran Perşembe TSİ ile 12:00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.