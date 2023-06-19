Milletler Ligi 3.tur: Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Volleyball Nations League (VNL) olarak bilinen Milletler Ligi'nde üçüncü tur başlıyor.
Filenin Sultanları, Tayland'ın başkenti Bangkok'a uçacak.
Millilerin ilk rakibi, Japonya...
Voleybol tutkunları, Türkiye-Japonya maçının tarihi, saati ve kanalı gibi detayları merak ediyor.
Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman? İşte maç detayları...
Türkiye-Japonya VNL maçı 2023:
Türkiye-Japonya voleybol maçı, 28 Haziran 2023 Pazar günü saat 12.00'da başlayacak.
Müsabaka, TRT Spor Yıldız veya TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.