Milletler Ligi 3.tur: Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Volleyball Nations League (VNL) olarak bilinen Milletler Ligi'nde üçüncü tur başlıyor.

Filenin Sultanları, Tayland'ın başkenti Bangkok'a uçacak.

Millilerin ilk rakibi, Japonya...

tutkunları, Türkiye- maçının tarihi, saati ve kanalı gibi detayları merak ediyor.

Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman? İşte detayları...

Milletler Ligi 3.tur: Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-Japonya VNL maçı 2023:

Türkiye-Japonya voleybol maçı, 28 Haziran 2023 Pazar günü saat 12.00'da başlayacak.

Müsabaka, TRT Spor Yıldız veya TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.