Milletler Ligi'ne damga vurdu! Melissa Vargas kimdir, nereli ve kaç yaşında? A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarılı isimlerinden Melissa Vargas hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Melissa Vargas? İşte merak edilenleri..

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Çeyrek finalde İtalya'yı yarı finalde ise ev sahibi ABD'yi eleyerek finale kalan Filenin Sultanları finalde Çin'i yenerek kupanın sahibi oldu.

Milli takımımızda en dikkat çeken isimler arasında ise Küba asıllı voleybolcu Melissa Vargas oldu.

Melissa Vargas, FIVB Milletler Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Melissa Vargas hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Melissa Vargas? İşte merak edilenleri..

Melissa Vargas kimdir?

Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan Vargas 16 Ekim 1999'da Küba'da dünyaya geldi.

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında Küba alt yaş milli takımlarında forma giymeye başladı.

2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan Melissa Vargas, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu.

2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Melissa Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etmişti.