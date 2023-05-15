Milletvekili seçimlerinde hangi parti kaç oy aldı? Partilerin oy oranı kaç? Milletvekili genel seçimlerinde partilerin aldıkları oy oranları seçmenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki hangi parti yüzde kaç oy aldı? İşte partilerin oy dağılımları..

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği 14 Mayıs seçimleri dün gerçekleştirildi.

Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimlere katılım üst seviyede oldu.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarıştığı seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49.49, Kemal Kılıçdaroğlu %44.79 ve Sinan Oğan ise %5.26 oy aldı.

28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği seçimlerde en çok merak edilenler arasında ise meclis çoğunluğunu kimin alacağı konusu yer aldı.

Seçimin tamamlanmasının ardından vatandaşlara hangi partinin yüzde kaç oy aldığını araştırmaya başladı.

Peki, Milletvekili seçimlerinde partilerin oy oranı kaç oldu? İşte partilerin aldıkları oy oranları..

Resmi olmayan sonuçlara göre partilerin aldıkları oy oranları belli oldu.

İşte partilerin oy dağılımı