Milletvekili yemini 2023: Milletvekilleri nasıl ant içer/yemin eder?

Yüksek Seçim Kurulu, kesin seçim sonuçlarını duyurdu; 28.Dönem TBMM Milletvekilleri belli oldu.

Toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere katılım sağlanırken AK Parti'nin 268, Yeniden Refah 5, MHP, 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı belirlendi.

Meclis'in açılış tarihi de netleşti.

2 Haziran Cuma günü itibarıyla saat 14.00'da yemin töreni akabinde Meclis açılacak.

Milyonların gözü TBMM'nin açılışına çevrildi. Milletvekilleri ant içecek ve görevlerine başlayacak. Bu kapsamda "milletvekili yemini" merak konusu oldu.

Vatandaşlar, "Milletvekilleri nasıl yemin eder/ant içer" sorusuna yanıt arıyor.

İşte milletvekili yemini sözleri...

Milletvekilleri, göreve başlarken şu şekilde ant içecek:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."