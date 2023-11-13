Haberler



Bilgi



Milli maç ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli maç ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 UEFA EURO Elemeleri’nde A Milli Takım, Galler ile deplasmanda karışı karşıya gelecek. Gruptan lider çıkmak isteyen Türkiye, galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?