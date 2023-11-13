Milli maç ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA EURO Elemeleri kapsamında, Galler ile deplasmanda mücadele edecek.
Grubun son maçında Galler'i mağlup etmek isteyen Milli Takım, grubu lider tamamlamayı hedefliyor.
Türkiye, 19 Haziran’da grubun 4. maçında Galler’i konuk etmişti. Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 2-0 galip gelmişti.
Türkiye A Milli Takımı, Galler deplasmanından da galibiyetle dönerse, hem grup liderliğini garantileyecek hem de EURO 2024'e moralli bir şekilde gitmenin sevincini yaşayacak.
Öte yandan maçın tarihi ve detayları merak ediliyor. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galler - Türkiye maçı ne zaman?
Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak olan Galler – Türkiye maçı 21 Kasım 2023 Salı günü saat 22:45’te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
EURO 2024 kura çekimi ne zaman?
Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık tarihinde Hamburg’da yapılacak.
EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.