Milli maç ne zaman? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Euro Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri seçme turunun 3. maçları başlıyor. Bu turda A Milli Futbol Takımı’mız, deplasmanda Letonya ile mücadele edecek.
D grubunda 3. sırada olan Türkiye, grubun 5’incisi Letonya karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.
D grubu ilk maçında Ermenistan’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Milli Takım, ikinci maçta Hırvatistan’a 2-0 mağlup olmuştu.
Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı’mız elemelere galibiyetle başlamak istiyor. Futbol tutkunları tarafından heyecanla beklenen maçın detayları araştırılıyor.
Peki Milli maç ne zaman? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Letonya - Türkiye maçı ne zaman?
Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü (yarın) saat 21:45'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.