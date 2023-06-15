Milli maç ne zaman? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Euro Elemeleri 2024 Euro Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'mız, Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbol tutkunları tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Euro 2024 Elemeleri seçme turunun 3. maçları başlıyor. Bu turda A Milli Futbol Takımı’mız, deplasmanda Letonya ile mücadele edecek. D grubunda 3. sırada olan Türkiye, grubun 5’incisi Letonya karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. D grubu ilk maçında Ermenistan’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Milli Takım, ikinci maçta Hırvatistan’a 2-0 mağlup olmuştu. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı’mız elemelere galibiyetle başlamak istiyor. Futbol tutkunları tarafından heyecanla beklenen maçın detayları araştırılıyor. Peki Milli maç ne zaman? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar... Letonya - Türkiye maçı ne zaman? Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü (yarın) saat 21:45'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.