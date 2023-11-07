Milli ödeme sistemi: TROY nedir, özellikleri nelerdir? Troy'a nasıl geçilir, ücretli mi? Vatandaşlar, ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi Troy'un kullanılmasını talep ediyor. Peki, TROY nedir? Troy Kart özellikleri nelerdir? TROY'a nasıl geçilir, ücretli mi? İşte tüm detaylar...

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Türkiye'nin ödeme sistemi olarak tanımlanan Troy'un kart sayısı bugün itibarıyla 19 milyona ulaştı.

Vatandaşlar, ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi Troy'un kullanılmasını talep ediyor.

Bu kapsamda Troy ödeme sistemi ve kartların özellikleri araştırılıyor.

Peki, Troy Kart nedir? Troy Kart avantajları nelerdir, nerelerde geçerli? TROY ödeme sistemi hakkında bilgiler...

TROY nedir

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen TROY, 2017 yılında milli kartlı ödeme sistemi olarak sunuldu.

Troy'un açılımı "Türkiye'nin Ödeme Yöntemi"dir.

TROY’un 26 banka, 5 elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 31 üyesi bulunuyor ve bu üyeler Türkiye kartlı ödemeler pazarının yüzde 100'ünü temsil ediyor.

TROY Kart avantajları

Türk tüketicileri ve işletmeleri için hızlı ve güvenilir bir ödeme çözümü sunan Troy Kart, yerli ve milli bir kimlik taşır. Bu sayede Türkiye'de finansal işlemler daha bağımsız bir şekilde yürütülebilir hale gelirken, aynı zamanda uluslararası finans şirketlerine olan bağımlılığı azaltmaktadır.

TROY'a nasıl geçilir?

Tüketiciler bankalardan edindikleri mevcut kartlarını bankalarına başvurarak TROY logolu kartlar ile değiştirebiliyor veya yeni bir TROY kart başvurusunda bulunabiliyor.

Bireysel kredi kartı, ticari kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart olarak farklı ürün gruplarında verilebilen, temassız ödeme Android cihazlarda mobil temassız ödeme teknolojilerini de içinde barındıran TROY ürünleri, Türkiye’de 18 banka ve 3 elektronik para kuruluşundan alınabiliyor.

Türkiye’deki tüm pos cihazlarında, ATM’lerde ve e-ticaret sitelerinde kullanılabiliyor.