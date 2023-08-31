Milli Piyango sonuçları açıklandı! 30 Ağustos 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları.. Milli Piyango 30 Ağustos 2023 tarihli çekilişi tamamlandı. İşte kazandıran şanslı numaralar.

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Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur. Milli Piyango’da tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur.

Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun.

30 Ağustos tarihli Milli Piyango çekiliş bugün gerçekleştirildi. İşte merak edilen çekiliş sonuçları..

Milli Piyango çekiliş sonuçları

30 Ağustos 2023 tarihli çekilişte 50.000.000TL TL ikramiye kazanan numara, "0233140" oldu.

7.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise "0020420" olarak belirlendi.

Öte yandan son 1 rakamına göre amorti ikramiyesi kazanan numaralar "2" ve "8" oldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI