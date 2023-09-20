Milli Takım’da tarihi anlaşma: Yeni hoca belli oldu! 65 yıl sonra ilk kez… Türkiye A Milli Futbol Takımı, son dönemde yaşadığı başarısız sonuçların ardından yeni bir döneme hazırlanıyor. Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılması sonrasında, milli takımın yeni hocası belli oldu. Bu değişiklik, 65 yıl sonra bir ilk olarak tarihe geçiyor.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, son dönemde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yeni bir döneme hazırlanıyor.

Belçika'da yapılan hazırlık maçında Japonya'ya karşı alınan yenilgi, bardağı taşıran son damla oldu.

Bu sonuçların yanı sıra, teknik direktör Stefan Kuntz'un tartışmalı açıklamaları, hedef tahtası haline gelmesine neden oldu.

Kuntz ile yollar ayrılıyor

Stefan Kuntz, göreve geldiği günden bu yana Türkiye A Milli Takımı ile beklenen başarıları elde edemedi. Son dönemde EURO 2024 Elemeleri'nde evinde Ermenistan ile 1-1 berabere kalan milli takım, ardından Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.

Bu sonuçlar, Kuntz'un hem alınan kötü sonuçlar hem de tartışmalara konu olan açıklamaları nedeniyle eleştirilere maruz kalmasına yol açtı.

Bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelen Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan A Milli Takım’ın yeni hocası merak ediliyordu. İşte yeni teknik adam!

65 yıl sonra bir ilk!

Sabah'tan Murat Özbostan'ın haberine göre; En son Adana Demirspor’u çalıştıran ve performansıyla göz dolduran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, A Milli Takım’ın yeni hocası olacak.

Montella’nın takımın başına geçmesi halinde, A Milli Takım’da 65 yıl sonra ilk kez İtalyan bir teknik adam görev alacak.