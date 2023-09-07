MİLLİLER SAHNE ALIYOR! Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler.. A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemeleri D grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk edecek. İşte kritik maçın merak edilenleri..

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. EURO 2024 elemelerinde D grubunda yer alan A Milli Futbol Takımımız gruptaki 5. maçında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. D grubunda lider konumda bulunan A Milli Takımımız oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Millilerimiz Ermenistan ile grupta oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı. Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Millilerimiz grupta sadece Hırvatistan'a mağlup olurken Ermenistan, Letonya ve Galler'i mağlup etmeyi başardı. Futbolseverler grubun 5. maçında oynanacak olan Ermenistan maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın merak edilenleri.. Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman? Türkiye - Ermenistan mücadelesi 8 Eylül 2023 Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Millilerimizin muhtemel 11'i belli oldu Millilerimizin Ermenistan karşısına çıkması beklenen muhtemel 11'i şu şekilde; Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih Özcan, Hakan, Cengiz, Orkun, Kerem, Umut Nayir.

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