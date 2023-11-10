Milyonlarca çalışanı heyecanlandıran teklif! Mesai saatleri kısalıyor mu? Resmen meclise sunuldu Mesai saatlerindeki değişiklik önerisi meclise sunuldu. Meclise sunulan kanun teklifi sonrası konu hakkında aramalar hız kazandı..

ensonhaber.com

Uzun süredir gündemde olan haftalık 45 saat olan çalışma süresinin düşürülmesine yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Son günlerde sık sık konuşulan mesai saatlerinin düşürülmesi konusu hakkında muhalefet, meclise haftalık çalışma süresini düşürmek için teklif götürdü.

Yaşanan bu gelişme sonrası arama motorlarında "Mesai saatleri değişiyor mu?", ve "Mesai saatleri kısalıyor mu" soruları yanıt aramaya başladı.

Peki, mesai saatleri düşecek mi? Mesai saatleri hangi saatler arasında olacak? İşte detaylar..

Meclise sunuldu

Çalışma saatlerinin ücrette değişiklik olmaksızın 45 saatten 37.5 saate düşürülmesine dair kanun teklifi muhalefet tarafından meclise sunuldu.

Eğer teklif kabul edilirse mesai saatleri 09.00 - 16.30 arasında olacak. Teklifin kabul edilip edilmeyeceği bilinmiyor.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini ifade ederek, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız" demişti.