Milyonların cebine girecek! 2024 asgari ücretin tutarı sızdı... Milyonlarca çalışanın cebini ilgilendiren asgari ücrette 2024 rakamları konuşulmaya başladı. Tahminler arasında 2 fiyat öne çıkıyor.

ensonhaber.com

Temmuz 2023 zammıyla birlikte 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücret, vatandaşın yüzünü güldürdü.

Sırada 2024 zammı var.

Asgari ücrette önümüzdeki yıl yalnızda 1 kez zam gerçekleşecek. Bu kapsamda 2024 asgari ücreti ne kadar olacak sorusu, milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor.

Türkiye'nin yeni ekonomik kadrosu ile birlikte alınan kararlar, OVP süreci ve kemer sıkma politikaları kapsamında 2024 asgari ücreti bekleniyor.

2023 yılı Aralık ayının ilk günlerinde işçi, işveren ve kamu kesiminin katılımı ile asgari ücret tespit komisyonu toplanacak.

Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak toplantıların sonunda 2024 yılı asgari ücreti belirlenecek.

Aralık ayının sonunda asgari ücret belli olacak.

2024 asgari ücret tahmini

Enflasyon tahmini doğrultusunda yeni asgari ücret için 2 rakam masada.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen gün katıldığı bir programda açıklama yaptı. Bakan Şimşek açıklamasında artık maaş zamlarının enflasyon beklentisine göre yapılacağını söyledi.

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi durumunda 15.962 TL, yüzde 50 zamla ise 17 bin 103 TL civarına ulaşacak.