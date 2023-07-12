Mısır sütle haşlanır mı? Süt mısır nasıl yapılır? Sokak satıcıları da böyle yapıyor; Haşlarken suyuna 1 bardak süt ekleyeceğiniz mısırın tadına doyamayacaksınız...

Evde pişirilmesi zor gibi görünen mısır koçanları, vazgeçilmez bir sokak lezzetidir.

Ancak daha uygun fiyata denk gelmesi nedeniyle evlerde de sıkça pişirilir.

Mısır haşlamanın püf noktalarını bilenler, süt tadında yiyor.

Sokak satıcılarının dahi paylaşmaktan kaçındığı mısır haşlama sırrını sizler için araştırdık.

Peki, süt mısır nasıl pişirilir? İşte püf noktası...

Gerçekten sütte pişirin

Mısır oldukça sert yapıda ve lezzetli bir bitkidir. Bu lezzetinin en nefis ve sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarmanın da yolu onu haşlamaktan geçiyor.

Daha yumuşak mısırlar elde etmek için, tencerenin yarısına su, diğer yarısına ise süt ekleyebilirsiniz. Mısırları sütte haşlamak daha lezzetli olmalarını sağlar.