Misvak kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken misvak kullanılır mı? 23 Mart Perşembe günü Ramazan ayının ilk gününde orucu bozan ve bozmayan eylemler merak edilmeye başlandı. Dişlerini fırçalamak istemeyen vatandaşlar misvak kullanarak ağız hijyenini sağlamak istiyor. Peki misvak kullanmak orucu bozar mı?

İslamiyet için en mübarek aylardan olan on bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başlayan bu ay, 20 Nisan Perşembe günü tutulacak oruçla beraber sonlanmış olacak. Pek çok vatandaş oruçluyken misvak kullanmanın orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Peki oruçluyken misvak kullanılır mı?

Oruçluyken misvak kullanılır mı?

Diyanet tarafından Ramazan’da misvak kullanımı hakkında bir açıklama geldi. Ramazan ayında misvak kullanmanın oruca etkisi merak ediliyordu. Buna göre yıkanmak, ağza su almak (mazmaza), diş fırçalamak (misvak kullanmak), sürme çekmek, eşini öpmek, yağlanmak, koku sürünmek gibi birçok eylemin orucu bozmayacağı ve bu eylemlerin hadislerde yer aldığı ifade edildi.

Aynı zamanda misvaktan bazı kırıntıların ve maddelerin mideye ulaşması kaçınılmaz olmasına rağmen, Hz. Muhammed (S.A.V)'in oruçlu iken misvak kullandığı, sahih hadis kaynaklarında yer alıyor.

Bunun yanı sıra, mideye ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphe bulunması ve kesinlik olmaması sebebiyle de misvak ile oruç bozulmamaktadır.