MİT sağlıkçı alımı başladı mı? MİT sağlık personeli alımı şartları 2023! Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) bünyesinde sağlık personeli ilanı açıldı. Peki, MİT personel alımı ne zaman? MİT sağlık personeli başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

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Milli İstihbarat Teşkilatı tarihinde bir ilk yaşanıyor...

MİT, bünyesinde görev yapmak üzere ilk kez sağlık personeli ve doktor ilanı açtı.

Teşkilat; Fizyoterapist, Diyetisyen, Biyolog, Laboratuvar Teknikeri, Hemşire (Yoğun Bakım), Hemşire (Çocuk), Hemşire (GETAT) ve çok sayıda doktor alımı yapacak.

Buna göre, teşkilat bünyesinde istihdam edilecek doktorlar ve sağlık personeli, MİT personelinin her türlü sağlık ihtiyacına cevap vermek amacıyla, ileri teknoloji ve modern imkanlarla donatılmış, Ankara ve İstanbul'da kurulu Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde görev yapacak.

Peki, MİT personel alımı ne zaman? MİT sağlık personel alımı başladı mı? MİT personel alımı başvuru şartları neler? İşte bilgiler...

MİT başvuruları başladı mı?

MİT sağlık personeli ve doktor alımı ilanları için başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

Teşkilattan yapılan açıklamaya göre adaylar, yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar, çeşitli psikolojik testler, sağlık kontrolü ve mülakata tabi tutulacak.

Adaylar başvurularını ise Milli İstihbarat Teşkilatı’nın internet adresinden gerçekleştirebilecek.

MİT doktor alımı şartları 2023

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

44 yaşını doldurmamış olmak

Uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmektedir.)

Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak

Türkiye’de kurulu üniversitelerin Tıp Fakültelerinin birinden mezun olmak

Herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak

Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem teknik ve teknolojilere hâkim olmak

İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak

Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek

Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak

MİT sağlık personeli şartları 2023

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Uzmanlık alanında en az beş yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak

YÖK'e bağlı üniversitelerin belirtilen bölümleri ve fakültelerinden mezun olmak

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile üniversitelere karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak

Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak

Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi, yöntem, teknik ve teknolojilere hakim olmak

İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak

Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek

Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak