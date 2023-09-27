MİT sağlıkçı alımı başladı mı? MİT sağlık personeli alımı şartları 2023!

Milli İstihbarat Teşkilatı tarihinde bir ilk yaşanıyor...
MİT, bünyesinde görev yapmak üzere ilk kez sağlık personeli ve doktor ilanı açtı.
Teşkilat; Fizyoterapist, Diyetisyen, Biyolog, Laboratuvar Teknikeri, Hemşire (Yoğun Bakım), Hemşire (Çocuk), Hemşire (GETAT) ve çok sayıda doktor alımı yapacak.
Buna göre, teşkilat bünyesinde istihdam edilecek doktorlar ve sağlık personeli, MİT personelinin her türlü sağlık ihtiyacına cevap vermek amacıyla, ileri teknoloji ve modern imkanlarla donatılmış, Ankara ve İstanbul'da kurulu Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde görev yapacak.
Peki, MİT personel alımı ne zaman? MİT sağlık personel alımı başladı mı? MİT personel alımı başvuru şartları neler? İşte bilgiler...
MİT başvuruları başladı mı?
MİT sağlık personeli ve doktor alımı ilanları için başvuru tarihleri henüz netleşmedi.
Teşkilattan yapılan açıklamaya göre adaylar, yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar, çeşitli psikolojik testler, sağlık kontrolü ve mülakata tabi tutulacak.
Adaylar başvurularını ise Milli İstihbarat Teşkilatı’nın internet adresinden gerçekleştirebilecek.
MİT doktor alımı şartları 2023
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
44 yaşını doldurmamış olmak
Uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmektedir.)
Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak
Türkiye’de kurulu üniversitelerin Tıp Fakültelerinin birinden mezun olmak
Herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak
Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem teknik ve teknolojilere hâkim olmak
İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak
Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek
Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak
MİT sağlık personeli şartları 2023
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
35 yaşını doldurmamış olmak
Uzmanlık alanında en az beş yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak
YÖK'e bağlı üniversitelerin belirtilen bölümleri ve fakültelerinden mezun olmak
Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile üniversitelere karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak
Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak
Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi, yöntem, teknik ve teknolojilere hakim olmak
İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak
Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek
Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak