Mızrak gibi kirpik isteyenler buraya! Karşı konulamaz bakışlar için bunları yapın... Kirpiklerimiz yüzümüzü güzelleştiren önemli detaylardan biridir. Yapısı ve duruşuyla gözlerimize verdiği etki bakışlarımızı da etkiler. Peki estetik görünüşümüze etki eden kirpiklerimizi nasıl daha iyi koruyabiliriz ve nasıl bakım yaparız? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...

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Kirpikler yüze ayrı bir anlam verir ve yüz güzelliğinin önemli bir parçasıdır. Zamanla, yaş aldıkça, maskara kullanımı, çeşitli hastalıklar vs kirpiklerinizde dökülmelere sebep olabilir.

Kirpik bakımı için doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Aromatik yağlar, içeriğindeki antioksidan bileşenler ve yağ asitleri kirpiklerin güçlenmesine yardımcı olabilir.

Bu yağları kaş ve kirpiklerinize uygulayabilir, daha gür ve sağlıklı uzamalarını sağlayabilirsiniz. İşte, size özel doğal yağlarla kirpik bakım önerileri...

Hint yağı

Hint yağı, içeriğindeki antioksidan bileşenler ve aromatik yağlar sayesinde kaş ve kirpik güçlendirme ürünlerinde yaygın olarak kullanılır.

Kıl köklerini besleyerek daha dolgun ve canlı görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda yeni kıl oluşumu için de destek sunan Hint yağını düzenli olarak kullandığınızda daha gür, dolgun, canlı kirpiklere sahip olabilirsiniz.

Badem yağı

Kirpik bakımı denildiğinde ilk akla gelen doğal yöntemlerden biri de badem yağıdır.

Güçlü antioksidan özellikleriyle ön plana çıkan, E vitamini içeriği ile kaş ve kirpik köklerinin beslenmesini sağlayan badem yağı, kaş ve kirpik dökülmelerini engelleyerek sağlığını korur.

Badem yağı aynı zamanda B1, B2, A ve B6 vitaminlerinden de zengindir.

Argan yağı

Cilt tarafından en kolay emilen yağlardan biri olan argan yağı, hafif yapısı sayesinde kaş ve kirpik köklerine de pratik bir şekilde uygulanabilir.

E vitamini açısından zengindir ve özellikle makyaj nedeniyle kaş ve kirpiklerin hasar görmesini engellemeye yardımcı olur.

Zeytinyağı

Zeytinyağı cilt ve saçlar için faydalı olduğu kadar kirpikler için de oldukça faydalıdır. Soğuk sıkma doğal zeytinyağlarını kirpik bakımınızda kullanabilirsiniz.

Temiz kirpiklerinize her gece uyumadan önce sürebilirsiniz.

Lavanta yağı

Lavanta yağı antibakteriyel özelliğe sahiptir. Uzun süre kullandığımız maskaralarda biriken bakterileri de yok edecek özelliği vardır. Kullandığınız maskara içerisine 2-3 damla yağdan damlatarak rimelinizi kullanabilirsiniz.

Yaptığınız bu işlemle rimelinizin sürümü kolaylaşacak, kirpiklerinize daha az zarar vermiş olacaksınız. Rimel ile kullanmayı tercih etmiyorsanız bir gece önceden kirpiklerinize uygulayabilirsiniz.

Not:

Bu yağları düzenli kullanırsanız etkisini net bir şekilde görebilirsiniz. Alerjisi olanlar veya vücudunun bu yağlara ne tepki vereceğini bilmeyenler doktora danışmadan kullanmamalı.