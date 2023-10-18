MK-84 bombası nedir? MK-84 bombası hangi ülke tarafından üretiliyor? MK-84 bombası İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi bombalamasının ardından gündem oldu. Peki, MK-84 bombası nedir?

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İsrail'in Gazze'de bulunan Baptist Hastanesi'ni MK-84 bombası ile vurduğu iddia edildi.

Binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

Dün akşam yaşanan saldırının ardından dünyanın dört bir yanından İsrail'e tepkiler gelmeye devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nde bulunan hastaneyi vurması dünya gündeminde ilk sırada yer alıyor.

İsrail'in Baptist Hastanesi'ni vurduğu bombanın MK-84 olduğu iddiası sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

MK-84 bombası hakkında aramalar hız kazandı. Peki, nedir MK-84 bombası ve hangi ülke tarafından üretiliyor? İşte yanıtı..

MK-84 bombası nedir?

Mark 84 (MK-84), ABD yapımı bir bombadır. Mark 80 serisinin en büyüğüdür. Büyük binaları, fabrikaları, güç merkezleri, köprüleri, yer altı sığınakları ve uçak hangarları MK-84 serisi bombaların temel hedefleri arasındadır.

MK-84 bombası 15.2 m genişliğinde ve 11 m derinliğinde bir krater oluşturabilir. 380 mm metali delebilen bu bombanın tahrip çapı da 336 metredir.

Havadan-Karaya Serbest Düşümlü Patlayıcı ve Parça Tesirli bir bomba olan MK-84'ün ağırlığı 925 kilo, uzunluğu 3.3 metre, çapı ise 457 milimetredir.