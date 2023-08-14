Mobilya çiziklerine bu yöntemle veda edin! Zeytinyağı ve sirke… Mobilyaların üzerinde zamanla oluşan çizikler ve yıpranmalar gözünüzü korkutmasın. Tamamen doğal malzemelerle hazırlanan ev yapımı karışımlarla ahşap eşyalarınızı yeniden eski görünümüne kavuşturabilirsiniz.

Estetik ve doğal bir dokuya sahip olan ahşap eşyalar, evlerimizi güzelleştiren önemli parçalardır. Ancak zamanla üzerinde çizikler ve yıpranmalar oluşur.

Özellikle taşınma veya yer değiştirme esnasında meydana gelen çizikler, ahşap mobilyaların görünümünü olumsuz etkileyebilir.

Görüntü kirliliğine neden olan bu çiziklerden kurtulmak çok basit. Peki, bu çizikleri gidermek için ne yapabilirsiniz?

İşte ahşap eşyalarınızdaki çizikleri gidermek için kullanabileceğiniz mucizevi karışım…

Mobilyalardaki çiziklere son!

Çizilmiş ahşap mobilyalarınızda zeytinyağı ve sirkeyi karıştırıp çizik olan yerleri silerek eski görünümüne kavuşturabilirsiniz.