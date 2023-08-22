Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, Molde ile karşı karşıya gelecek. Şimdi gözler maçın detaylarına çevrildi. Peki, Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

ensonhaber.com Şampiyonlar Ligi play-off turuyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’u mağlup eden Galatasaray, Molde ile kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarında son 3 maçı kazanan sarı-kırmızılılar galibiyet serisi elde etmek istiyor. Norveç ekibi Molde ise, Türk takımlarıyla oynadığı Avrupa kupası maçlarının yalnızca birini kazandı. Galatasaray, eleme turunun son maçında NK Olimpija’yı eleyerek play-off turuna yükseldi. Molde ise KI Klaksvik’i eledi. Şimdi gözler Molde - Galatasaray maçına çevrildi. Peki, Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Molde - Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turu Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 22:00'de başlayacak. Maç, EXXEN dijital platformunda canlı yayınlanacak. Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği isimler: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.