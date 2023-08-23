Molde - Galatasaray maçı TV 8,5'ta mı? Galatasaray maçı hangi kanalda? TV 8,5 yayın akışı..
ensonhaber.com

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde'ye konuk olacak.

Molde ile arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.

Futbolseverler Molde - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor.

Sosyal medyada TV 8,5'ta yayınlanacağı bilgisinin dolaştığı maçın hangi kanalda yayınlanacağı kesinleşti.

TV 8,5 kanalının yayın akışında Molde - Galatasaray maçına dair bir bilgi yer almadı.

İşte Molde - Galatasaray maçın yayınlanacağı kanal..

Molde - Galatasaray maçı TV 8,5'ta mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Molde - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos 2023 Çarşamba (bugün) günü Aker Stadyumu'nda oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.