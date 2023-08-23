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Molde - Galatasaray maçı TV 8,5'ta mı? Galatasaray maçı hangi kanalda? TV 8,5 yayın akışı.. Abone Olun

Molde - Galatasaray maçı TV 8,5'ta mı? Galatasaray maçı hangi kanalda? TV 8,5 yayın akışı.. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında oynanacak olan Molde - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ensonhaber.com Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde'ye konuk olacak. Molde ile Galatasaray arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. Futbolseverler Molde - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor. Sosyal medyada TV 8,5'ta yayınlanacağı bilgisinin dolaştığı maçın hangi kanalda yayınlanacağı kesinleşti. TV 8,5 kanalının yayın akışında Molde - Galatasaray maçına dair bir bilgi yer almadı. İşte Molde - Galatasaray maçın yayınlanacağı kanal.. Molde - Galatasaray maçı hangi kanalda? Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos 2023 Çarşamba (bugün) günü Aker Stadyumu'nda oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

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