Molde - Galatasaray maçı TV 8,5'ta mı? Galatasaray maçı hangi kanalda? TV 8,5 yayın akışı..

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde'ye konuk olacak.
Molde ile Galatasaray arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.
Futbolseverler Molde - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor.
Sosyal medyada TV 8,5'ta yayınlanacağı bilgisinin dolaştığı maçın hangi kanalda yayınlanacağı kesinleşti.
TV 8,5 kanalının yayın akışında Molde - Galatasaray maçına dair bir bilgi yer almadı.
İşte Molde - Galatasaray maçın yayınlanacağı kanal..
Molde - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos 2023 Çarşamba (bugün) günü Aker Stadyumu'nda oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.