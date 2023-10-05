Morfinden 80 kat etkili: Fentanil nedir ABD, yüksek derecede bağımlılığa neden olan fentanil maddesini yasa dışı ticarete soktuğu iddiasıyla onlarca Çinli şirkete ve kişiye yaptırım uyguladı. Fentanil hakkında bilgiler ise merak konusu oldu. Peki, fentanil nedir? Ayrıntılar haberimizde...

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Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuşturucu krizi bitmek bilmiyor.

ABD hükümeti, uyuşturucu madde fentanilin ticaretini yaptıkları gerekçesiyle Çinli kuruluş ve kişilere karşı yaptırım başlatırken aleyhlerine hazırlanan iddianameleri kamuoyuyla paylaştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland gazetecilere dün yaptığı açıklamada, "Bugün ABD hükümeti adına bir mesaj iletmek için buradayız. Amerikalı insanları fentanil ile zehirlemekten kimin sorumlu olduğunu biliyoruz" dedi.

Uyuşturucu madde fentanil ölümcül bağımlılık yaratan uyuşturucuların da ham maddesi olarak kullanılıyor.

Sentetik ağrıkesici olarak bilinen fentanil, yapılan tıbbi çalışmalarda morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve iki miligram alındığı taktirde ölümcül olduğu ortaya çıkmıştı.

"Fentanil nedir ne işe yarar? Fentanil Türkiyede var mı? Fentanil kafası nasıl? Fentanil uyutur mu? Fentanil etken maddesi" gibi başlıklar sıkça araştırılmaya başladı.

Fentanil hakkındaki belgeleri sizler için derledik. İşte bilmeniz gerekenler...

Fentanil nedir

Fentanil ilk olarak cerrahi müdahalelerde ağrı kesici amacıyla sentetik bir opioid olarak üretildi.

Fentanil, hastanelerde kontrollü ortamlarda, cerrahi anesteziler gibi çok şiddetli ağrılarda hızlı sakinleşme sağlanabilmesi için kullanılabiliyor.

Tıbbi ortamların dışında kullanılan fentanil, ölümü de beraberinde getiriyor. Özellikle sokakta satılan uyuşturucu maddelerin içinde veya yanlış amaçlarla kullanılıyor.

Maddenin özel bir kimyasal yapısı bulunuyor, ancak farklı etkiler sağlayan bileşenler oluşturmak için genellikle yasa dışı şekilde değiştirilebiliyor.

Bir gram fentanilin etkisi eroinden 50, morfinden ise 100 kadar daha yüksek ve bu nedenle de çok küçük bir dozu aşırı doz etkisi yaratabiliyor.