MPİ 2024 yılbaşı biletleri: Çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL? 2024 yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Peki, çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar, kaç TL? Şans oyunu tutkunları merakla bekliyor. İşte 2024 yılbaşı ikramiyesi bilet fiyatları...

ensonhaber.com

Adeta bir yılbaşı geleneği haline gelen milli piyango çekilişi için geri sayım başladı.

31 Aralık gecesine özel çekilen piyango ile MPİ büyük ikramiye dağıtıyor.

Şansını denemek isteyen milyonlarca vatandaş, bir umutla bilet satın alıyor.

Bu sene için de MPİ yılbaşı bilet gündemde yerini aldı.

2024 MPİ yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL? gibi sorular araştırılıyor. Aynı zamanda 2024 büyük ikramiye ne kadar sorusu da merak ediliyor.

Peki 2024 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta mı? Yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte büyük ikramiye...

Yılbaşı biletleri satışa çıktı mı?

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi için biletler satışa sunuldu.

Yılbaşı biletleri, gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

MPİ 2024 yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Yılbaşı bilet fiyatları 2024

TAM BİLET: 400 TL

YARIM BİLET: 200 TL

ÇEYREK BİLET: 100 TL