MSB muvazzaf subay alımı 2025: Başvuru tarihleri ve ücreti

TSK, 2025 yılı muvazzaf subay alımı için başvuruları başlattı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde görev alacak subay adayları için belirlenen başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjanlar yayımlanan kılavuzda detaylı olarak açıklandı.

Adayların, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen niteliklere sahip olması bekleniyor.

Peki, TSK subay alımı başvurusu nasıl yapılır? Muvazzaf subay alımı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru Tarihi : 14 - 26 Ekim 2025 (saat 23.30)

Başvuru Ücreti : 500 TL (Beşyüz Türk Lirası)

Başvuru Ücreti Yatırma Tarihi: DAHA SONRA BELİRLENECEKTİR.

İkinci Seçim Aşamaları : MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA

SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2025

TSK muvazzaf subay alımına başvuracak adaylarda aranan genel nitelikler şunlardır:

•Yaş Şartı: 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla;

•Lisans mezunları için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlular).

•Kara Pilot/Kr.Hvcl. ve İHA sınıfları için 25 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular).

•Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar (veteriner hekimlik ve eczacılık fakültesi mezunları dahil) için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1993 ve sonrası doğumlular).

•Kara Pilot/Kr.Hvcl. sınıfı için 25 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular) ve İHA sınıfı için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlular).

•Eğitim Şartı: Yurt içinde en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokulların kılavuzda belirtilen kaynak okul programlarından mezun olmak. Yurt dışında eğitim alanların YÖK denkliği onaylanmış olmalıdır.

•KPSS Puanı:

•Kara Kuvvetleri Komutanlığı Piyade (Komando) sınıfı hariç diğer sınıflar için 2024 veya 2025 KPSS P3 Lisans puanı en az 70 olmalıdır.

•Piyade (Komando) sınıfına başvuracak adaylar için KPSS P3 Lisans puanı en az 60 olmalıdır.

•Her iki yılda da sınava katılanların en yüksek puanı esas alınacaktır. 2023 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.

•Yabancı Dil Şartı (Bazı Sınıflar İçin):

•Kara Pilot/Kr.Hvcl. ve İHA Sınıfları: KPSS P3'ten en az 70 puan ve son iki yıl içerisindeki (2024-2025) YDS/E-YDS'den en az 50 veya YÖKDİL/E-YÖKDİL (Fen Bilimleri) sınavından en az 60 puan almış olmak. Ayrıca psikomotor testinden 180 tam puan üzerinden 100 puan almış olmak.

•Mühendis Sınıfları: KPSS P3'ten en az 70 puan ve son iki yıl içerisindeki (2024-2025) YDS/E-YDS'den en az 45 veya YÖKDİL/E-YÖKDİL (Fen Bilimleri) sınavından en az 55 puan almış olmak. Lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,50 (4'lük sistemde) olmalıdır (yüksek lisans mezunları için bu şart aranmaz).

•Beden Eğitimi Öğretmenliği: KPSS P3'ten en az 70 puan ve KPSS P121-17 Lisans puanı en az 70 olmalıdır.

•Öğretmen İngilizce Branşı: KPSS P3'ten en az 70 puan ve son iki yıl içerisindeki (2024-2025) YDS/E-YDS'den en az 80 puan almış olmak.

•Öğretmen Arapça Branşı: KPSS P3'ten en az 70 puan ve son iki yıl içerisindeki (2024-2025) YDS/E-YDS'den en az 70 puan almış olmak.