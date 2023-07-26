MSÜ 2023 mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi mülakatlarına giren adaylar, sonuçları dört gözle bekliyor. Bu kapsamda, "2023 MSÜ mülakat sonuçları" araştırılıyor. Peki, MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi sınavı akabinde adaylar tercihlerini yaptı. Hava, Deniz ve Kara Komutanlığı olarak seçim yapan adayların mülakat süresi başladı. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri kapsamında mülakatlar sürüyor. Mülakata giren adaylar, sonuçları beklemeye koyuluyor. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar... MSÜ 2023 mülakat sonuçları: MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.