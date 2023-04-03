MSÜ kadın-erkek taban puanları açıklandı mı? MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulu taban puanları 2023 MSÜ sınavına giren adaylar, taban puanların açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Bu kapsamda hava, kara ve deniz harp okulu kadın erkek 2023 taban puanları açıklandı mı sorusu gündemde yer alıyor. Peki, 2023 MSÜ taban puanları belli mi, açıklandı mı? İşte son durum...

Kara, Hava veya Deniz Harp Okulu'nda eğitim almak isteyen adaylar, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı (MSÜ) ile bilgilerini ölçtü. 2 Nisan Pazar günü tamamlanan MSÜ sınavı akabinde binlerce askeri eğitim adayı detayları sorgulamaya başladı. 27 Nisan'da açıklanması beklenen MSÜ sonuçları için puan araştırması da başladı. Kadın ve erkek adayların MSÜ 2023 taban puanları ve kontenjanları mı sorusu merak ediliyor. Bu kapsamda, "MSÜ 2023 taban puanları belli mi" yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavında taban puanlara göre tercih işlemleri yapılabilecek. Peki, MSÜ 2023 hava, kara, deniz harp okulu taban puanları açıklandı mı? MSÜ kadın erkek 2023 taban puanları belli mi? İşte ayrıntılar... MSÜ 2023 taban puanları açıklandı mı? 2023 yılında geçerli olacak MSÜ taban puanları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. 2023 MSÜ sınavında baz alınan kadın-erkek taban puanlar işe şu şekilde oldu: