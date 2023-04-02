MSÜ sınavı kaç dakika? 2 Nisan 2023 MSÜ sınavı kaçta bitecek? Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, bugün sınava girecek. Sınavın kaç dakika olduğu ve saat kaçta biteceği hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılıyor. Peki, MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ saat kaçta bitecek? İşte 2 Nisan 2023 Pazar MSÜ sınav detayları...

Askeri eğitim almak isteyenler, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ile hak kazanmaya çalışıyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı için 13 Ocak-7 Şubat arasında başvurular alındı.

2 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.15'te başlayan MSÜ sınavında hedeflerine ulaşmak isteyen öğrenciler ter dökecek.

Bu kapsamda hem adaylar hem de veliler tarafından MSÜ sınav dakikası, bitiş saati ve soru sayısı merak konusu oldu.

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Peki, MSÜ kaç dakika ve ne zaman bitecek? İşte sınav detayları...

MSÜ sınavı nedir

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan ortaöğretimden Askeri Okullara geçiş sınav sistemidir.

Sınav YKS'deki TYT sınavı ile benzerdir. MSÜ'ye giren adayların puanları kullanabilmesi için TYT sınavına da girmeleri gerekmektedir.

MSÜ kaç soru?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.

MSÜ sınavı kaç dakika?

MSÜ sınav süresi toplam 165 dakikadır.

2 Nisan 2023 MSÜ saat kaçta bitecek?

MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'da sona erecek.