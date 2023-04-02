MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM 2023 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama! MSÜ sınavına giren kişiler tarafından MSÜ soruları ve cevapları takip ediliyor. 2 Nisan günü düzenlenen sınavda Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler derslerinden 120 soru sorulmuştu. Peki MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı? İşte MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama!

MSÜ cevap anahtarı sınav sonrası sorgulanmaya başlandı. İlgiyle takip edilen MSÜ sınavı 2 Nisan Pazar günü düzenlendi. Sınav sonrası MSÜ cevap anahtarının erişime açılmasıyla beraber sınava katılan adaylar, soruların cevaplarına ulaşmış olacak. Yapılan sınavda Temel Matematik'ten 40, Türkçe’den 40, Tarih'ten 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5, Fizik 7, Kimya 7 ve Biyoloji dersinden 6 soru sorulmuştu. MSÜ soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? MSÜ sınavı sonrası soru ve cevaplar merak edilmeye başlandı. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmüş olacak. Ayrıca puan hesaplaması yapılırken her ders kendi içerisinde değerlendirilecek. Sorulan soruların %10’luk kısmının yanıtları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sınav sonrası cevap anahtarı henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Soru ve cevap anahtarının bugün öğrencilerin erişimine açılması beklenmekte. Yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz. MSÜ sınavı soruları ve cevaplarını erişime açıldığında ösym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.