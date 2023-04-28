MSÜ TABAN PUANLARI 2023 | MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulu Kadın-Erkek taban puanları MSÜ sonuçlarını öğrenen ve tercih işlemlerini yapmak isteyen adaylar, öncelikle kadın-erkek 2023 MSÜ taban puanlarına göz atıyor. MSÜ taban puanları, Hava-Kara-Deniz Harp Okulu için değişiklik gösteriyor. Peki, 2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Asker olma hayali ile Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar, sonuçları öğrendi.

Tercih işlemleri başlamadan önce hazırlık yapan asker adayları, taban puanlarına göre seçenekleri değerlendiriyor. Bu kapsamda MSÜ taban puanları araştırılıyor.

MSÜ bölümleri ve taban puanları, kadın-erkek adaylar için farklılık gösterebiliyor.

MSÜ tercihlerinin mayıs ayının ilk haftası başlaması bekleniyor, bu nedenle de taban puanları oldukça kritik.

Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları'nda eğitim alacak olan adaylar, "2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyor.

Bu kapsamda binlerce öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'ye çevrildi.

Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ kadın-erkek taban puanları belli oldu mu? İşte detaylar...

MSÜ 2023 taban puanları açıklandı mı?

MSÜ 2023 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak adaylar 2022 puanlarına göre bir tahmin yürütebilirler.