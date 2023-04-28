MSÜ tercih kılavuzu 2023: MSÜ tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? MSÜ tercih ekranı. Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, tercih işlemlerini bekliyor. Peki, 2023 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? MSÜ tercih nasıl yapılır? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023 MSÜ) sonuçları, 27 Nisan Perşembe günü açıklandı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ tercihleri, adayların gündemine geldi.

Harp Okulu ya da Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyenler, tercih işlemlerini tamamlamak için sabırsızlanıyor.

Kadın ve erkek binlerce aday, 2023 MSÜ tercihleri başladı mı, MSÜ tercihleri nereden ve nasıl yapılır, sorularına yanıt arıyor.

Taban puanlara göre tercih yapacak adaylar, Harp Okulu veya Astsubay Meslek Yüksekokulu seçecek.

Peki 2023 MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

2023 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen MSÜ 2023 tercih kılavuzu henüz bildirilmedi.

2023 MSÜ tercihleri ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı tercih tarihlerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Tercih işlemlerinin Mayıs ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.