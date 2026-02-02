MTV gecikme faizi ne kadar, yüzde kaç? 2026 MTV faizi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde süre doluyor.

2 Şubat olarak duyurulan son ödeme tarihini kaçıran araç sahipleri, gecikme faizi nedeniyle ne kadar ek ödeme yapacaklarını merak ediyor.

Özellikle 2026 yılı için uygulanacak MTV gecikme faizi oranı araştırılırken, “MTV ödenmezse ne olur, faiz yüzde kaç?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

Peki; MTV faizi ne kadar? İşte, 2026 rakamları...

MTV FAİZİ NE KADAR 2026

2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zamanında ödenmezse, borca aylık %3,7 gecikme faizi uygulanır. Bu oran, ödeme yapılmadığı her ay için vergi tutarı üzerinden hesaplanır.

Gecikme faizi, borç tamamen ödenene kadar ay ay artarak işlemeye devam eder.

Örneğin:

MTV borcunuz 2.000 TL ise:

1 ay gecikmede: yaklaşık 74 TL faiz eklenir

2 ay gecikmede: ödenecek toplam tutar daha da artar