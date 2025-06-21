MTV ikinci taksit ödemeleri ne zaman? MTV ödemesi nereden ve nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. 2025 yılı MTV ikinci taksit ödeme dönemi için geri sayım başladı.
Ocak ayında ilk taksitlerini ödeyen vatandaşlar, şimdi gözlerini temmuz ayına çevirdi.
Peki, MTV ikinci taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? Son ödeme tarihi ne? İşte detaylar...
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksiti 1 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla ödenmeye başlanacak.
Araç sahiplerinin bu ödemeyi 31 Temmuz 2025 Perşembe gününe kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar ödeme yapılmazsa, her ay için gecikme faizi uygulanacak.
MTV ödemesi nereden ve nasıl yapılır?
Araç sahipleri MTV ikinci taksit ödemelerini şu kanallardan kolayca gerçekleştirebilir:
- Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi üzerinden
- İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden
- e-Devlet sistemi aracılığıyla
- Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları veya şubeleri üzerinden
- PTT şubelerinden