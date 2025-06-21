MTV ikinci taksit ödemeleri ne zaman? MTV ödemesi nereden ve nasıl yapılır? 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi yaklaşıyor. Araç sahipleri, MTV'nin ikinci taksitini ne zaman ve nereden ödeyebileceklerini merak ediyor. İşte MTV 2. taksit ödeme tarihi ve detaylar..