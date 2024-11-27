MTV ücreti ne kadar, kaç TL oldu 2025? Zamlı MTV ücretleri 2025

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Türkiye'de her gün milyonlarca araç trafiğe çıkıyor.

Trafikte seyredebilmek için her bir aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi gerekiyor.

MTV ödemeleri yılda iki defa yapılıyor. MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.

Yeni yıla sayılı günler kala, 2025 MTV ücreti gündeme geldi. Yeniden değerleme oranında zam gelen MTV ücreti, araç sahiplerinin merak konusu oldu.

Peki, MTV 2025 ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni ücreti...

MTV 2025 ÜCRETLERİ

MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak.

Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3 bin 359 TL’den 4 bin 835 TL’ye yükseldi.

En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 5 bin 851 liradan 8 bin 421 liraya çıktı.