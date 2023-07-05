MTV zammı 2023: MTV ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için 2 katına çıkarıldı. Sürücüler, yeni MTV ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, MTV 2023 zammı ne kadar? MTV ücretleri ne kadar, kaç lira oldu? İşte yeni fiyatlar...

Türkiye'de her gün milyonlarca araç trafiğe çıkıyor. Trafikte seyredebilmek için her bir aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi gerekiyor.

MTV ödemeleri yılda iki defa yapılıyor. MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.

Temmuz MTV'sini ödeyecek olanlar, zam haberiyle sarsıldı.

TÜİK'in 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasının ardından MTV ücretleri iki katına çıktı.

Bu kapsamda "MTV hesaplama" ve "MTV ücretleri 2023" başlıkları araştırma konusu oldu.

Peki, zamlı MTV ücretleri ne kadar? MTV nasıl hesaplanır? İşte yeni ücretler...

MTV nasıl hesaplanır 2023?

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.

Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.

01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

2023 Zamlı MTV ücretleri ne kadar oldu?

MTV 2023 yılı sonuna kadar tescil ettirilecek sıfır araçlar ilse mevut trafikte olan araçlar için iki katına çıkarıldı. Böylece, ortalama 2.000 TL MTV ödeyen bir araç sahibi 2023 Temmuz ayından itibaren 4.000 lira ödemek zorunda kalacak.

Motor gücü bin 300 ile bin 600 cc arasında olan araçlarda ise en düşük 3 bin 693 lira, en yüksek 4 bin 434 lira MTV ödemesi yapılacak.

Motor gücü bin 600 ile bin 800 cc arasındaki araçlarda, en düşük MTV tutarı 7 bin 178 lira, en yüksek 7 bin 834 lira olacak.

Motor gücü bin 800 ile 2 bin cc arasındaki araçlardan ise en düşük 11 bin 309 lira, en yüksek 12 bin 340 lira MTV tahsil edilecek.