Mucize karışım! Pekmez ve zencefil karışımının şaşırtan faydaları! Pekmez ve zencefil karışımı adeta doğal bir ilaç görevi görüyor. İşte pekmez ve zencefil karışımının inanılmaz faydaları..

Hastalıklara karşı adeta doğal bir ilaç olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren pekmezin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.

Bilindiği üzere pekmez, yüksek kalsiyum içeren besinler arasında bulunmaktadır.

Tek başına tüketildiğinde bile birçok faydası bulunan pekmezin zencefil ile karıştırılarak tüketildiğinde faydaları ikiye katlanıyor.

Pekmez ve zencefil karışımının özellikle kışın daha çok ortaya çıkan grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıklara şifa olduğu biliniyor.

Pekmez zencefil karışımının faydaları

Zencefil bronşları temizleyerek rahat nefes almanıza olanak sağlar. Zencefil ayrıca enerji verici ve ağrı kesici özelliği sahiptir.

Zencefil ve pekmez ayrı ayrı bile son derece faydalıyken ikisi birleştiğinde adeta doğal bir ilaç haline dönüşüyor.

Nasıl hazırlanır?

İlk olarak 2 yemek kaşığı pekmez, yarım çay kaşığı toz zencefil ve 6-7 damla limon suyunu karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı güzelce karıştırın ve sabahları aç karna tüketin. Bu pekmez ve zencefil karışımını bir hafta boyunca düzenli tüketin.

Bu karışım öksürüğü kesmede son derece etkilidir. Özellikle kışın artış gösteren öksürük problemi için bu karışımı denemeniz tavsiye edilir..