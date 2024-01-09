Mucizesi kanıtlı! Cildinize lokum sarıp 1 saat bekletirseniz...

Lokumun herhangi bir problemin tedavisinde işe yaraması şaşırtıcı gelebilir.
Ancak uzun yıllardır uygulanan bu yöntem, acıları dindiriyor.
İnsan vücudu iltihaplandığında sivilcelerin ötesinde acı verici "çıban"lar çıkartabilir.
Çıban, tıptaki adıyla fronkül, ciltteki ağrılı ve mikrobik döküntülerdir. Genelde bakterilerin kıl köklerine yerleşip çoğalmasıyla oluşurlar.
Çıbandan sonsuza kadar kurtulmak için doğal yöntemler deneyenlerin karşısına "lokum" çıkıyor.
Çıbanı geçirmek için lokum bakın nasıl kullanılıyor ve ne işe yarıyor...
Lokumdaki derman
Eski zamanlarda hastalıklarda sıklıkla kullanılan lokum, günümüzde hala yara ve çıbana tedavi amaçlı olarak sarılır.
Tercihen sade lokumu çıbana sarın ve bir saate yakın bekleyin.
Ardından bölgeyi ılık su ile temizleyin.
Her gün bu yöntemi deneyerek iltihabı kurutabilirsiniz.