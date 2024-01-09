Haberler



Bilgi



Mucizesi kanıtlı! Cildinize lokum sarıp 1 saat bekletirseniz...

Mucizesi kanıtlı! Cildinize lokum sarıp 1 saat bekletirseniz... Duyanların kulaklarına inanamadığı yöntem, o acılı probleme resmen deva oluyor. Büyüklerimizin bir öğretisi olan lokum sarmak, bakın hangi hastalığa iyi geliyor.